Après un an de travaux… Château, 18 septembre 2021

samedi 18 septembre – 10h30 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h30 à 18h00

Château Le Château, 37290 Charnizay

https://cibul.s3.amazonaws.com/location37434992.jpg 06 32 05 58 11 https://chateaudecharnizay.com

Les premières traces historiques du château remontent au Moyen-Age. A l’emplacement du château actuel il y a une forteresse, appelée le Jauget, dépendant du système défensif de la baronnie de Preuilly. Au début du 16ème siècle, elle est aux mains de la famille Chateigner puis le Jauget passe par héritage à la famille Ancelon. En 1844 le château est acheté par Pauline de Montesquiou née Duroux, femme de Thierry, comte de Montesquiou-Fezensac. C’est le comte de Montesquiou qui va donner au château sa physionomie actuelle. Nous le savons par les très nombreuses photographies qu’il prend, tout comme son fils Robert, au château.

Le château au cœur du parc de trente hectares est en travaux de restauration depuis un an.

