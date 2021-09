Les Arcs CHAPELLE SAINTE-ROSELINE Les Arcs, Var Les secrets de la Dracénie à la chapelle Ste Roseline CHAPELLE SAINTE-ROSELINE Les Arcs Catégories d’évènement: Les Arcs

Var

Les secrets de la Dracénie à la chapelle Ste Roseline CHAPELLE SAINTE-ROSELINE, 17 septembre 2021 18:30, Les Arcs. Journée du patrimoine 2021 CHAPELLE SAINTE-ROSELINE. Gratuit

Vendredi 17 septembre, 18h30 Les secrets de la Dracénie à la chapelle Ste Roseline * 18h30 : Ouverture au grand public (sur inscription). Visite guidée de la Chapelle suivie d’un concert de musique classique puis visite du cloitre et des jardins du château suivie d’un concert de jazz. *

vendredi 17 septembre – 18h30 à 21h00

*

sur inscription

CHAPELLE SAINTE-ROSELINE Route sainte-Roseline 83460 Les Arcs Les Arcs 83460 Var

https://cibul.s3.amazonaws.com/null 04 94 47 56 10 http://www.mairie-les-arcs-sur-argens.fr

Chapelle romane du XIIe s. et cloître privé reconstruit au début du XVIe s. (1504). Oeuvres d’art anciennes, Renaissance et baroque, oeuvres d’art contemporaines (Chagall, Giacometti, Bozaine, Ubac…), châsse avec le corps de la Sainte.

Crédits : (c) Mairie des Arcs Gratuit

Détails Heure : 18:30 - 21:00 Catégories d’évènement: Les Arcs, Var Autres Lieu CHAPELLE SAINTE-ROSELINE Adresse Route sainte-Roseline 83460 Les Arcs Ville Les Arcs lieuville CHAPELLE SAINTE-ROSELINE Les Arcs