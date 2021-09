concert Chapelle Saint Second 44160 Besné, 17 septembre 2021 20:00, Besné.

Journée du patrimoine 2021 Chapelle Saint Second 44160 Besné. Gratuit https://www.weezevent.com/la-concert-sous-les-etoiles

Vendredi 17 septembre, 20h00

concert

Concert aux confins de la science et de l’imagination

C’est un endroit bien précis, aux confins de la Voie lactée : objet des calculs et des observations de l’astrophysicien Pierre Hily-Blant, un nuage moléculaire au sein duquel de nouvelles étoiles sont en formation. Là…, au cœur de turbulences gigantesques se joue l’apparition probable de lointains systèmes solaires, dont certaines planètes, semblables à la nôtre, hébergeront peut-être un jour la vie.

Réunis régulièrement depuis quelques années, le scientifique, le quatuor InSitu et le compositeur Karl Naegelen ont élaboré, rencontre après rencontre, une écoute mutuelle, curieuse et attentive de leurs travaux respectifs. Diagrammes, paroles, vertige des nombres, prises de sons, constellations sonores, longueurs d’ondes : de recherches en analyses, d’improvisations en écritures, d’intuitions en utopies, un imaginaire commun s’est dessiné. Au croisement de l’art et de la science, où se rejoignent l’émotion et les lois universelles, aux confins de la perception et de l’imagination, émerge la tentative d’une meilleure compréhension des réalités qui nous entourent, et surtout une fascination pour la beauté des objets et la puissance des phénomènes.

Là…, à cet endroit bien précis où la musique nourrit la pensée, chacun est libre d’embrasser l’immense comme le minuscule, de quêter parmi des milliards d’étoiles sa part de l’infini, d’abandonner ses connaissances -qu’elles soient érudites ou béotiennes- dans l’écoute, la contemplation et la rêverie.

Commande d’écriture, production et diffusion : Athénor scène nomade – CNCM, Saint-Nazaire

Avec le soutien de l’Institut de Planétologie et d’Astrophysique de Grenoble

Karl Naegelen : composition – ensemble InSitu / Fabrice Arnaud-Crémon : clarinettes, Toma Gouband : percussions, Christophe Havard : électronique et Aurélie Maisonneuve : voix – Pierre Hily-Blant : astrophysicien

pass sanitaire requis, gratuit, réservation conseillée

Ce concert sera donné devant la chapelle St Second en plein air ou dans la chapelle St Second selon les conditions météo.

vendredi 17 septembre – 20h00 à 22h00

réservation conseillée



Chapelle Saint Second 44160 Besné Lieu Dit Saint- Second 44160 Besné Besné 44160 Loire-Atlantique

BESNÉ (Loire-Atlantique). Chapelle Saint-Second (Coord. Lambert : 266,275 x 2276,500). —

Crédits : Athénor_ Eric Sneed Gratuit Mairie