Des Arcois aux Arcois Chapelle Saint Pierre, 17 septembre 2021 10:00, Les Arcs.

Journée du patrimoine 2021 Chapelle Saint Pierre. Gratuit

17 et 18 septembre

Des Arcois aux Arcois

Oeuvres d’art (peintures, pastel, gravures, dessins, ..), affiches ou objets du quotidien (trieuses à olives, machine à carder, etc..) cette exposition sera l’occasion pour tous les Arcois et pour tous de découvrir les richesses historiques et patrimoniales données à la municipalité.

vendredi 17 septembre – 10h00 à 13h00

vendredi 17 septembre – 14h00 à 18h00

samedi 18 septembre – 10h00 à 13h00

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

entrée libre



Chapelle Saint Pierre Place Micocoulier 83460 Les Arcs Les Arcs 83460 Var

https://cibul.s3.amazonaws.com/location5859697.jpg 0494995295 https://www.mairie-les-arcs-sur-argens.fr

Ancienne église paroissiale Notre-Dame du moyen âge au XIXe siècle, l’actuelle Chapelle Saint Pierre du Parage est un lieu d’expositions et de manifestations culturelles et historiques.

Crédits : (c) Nathalie Nencioni Gratuit (c) Nathalie Nencioni