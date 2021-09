Mulhouse Chapelle Saint-Jean Haut-Rhin, Mulhouse Découverte guidée d’une chapelle de l’ordre des chevaliers hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem en langue des signes Chapelle Saint-Jean Mulhouse Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Dimanche 19 septembre, 15h00, 16h00 Découverte guidée d’une chapelle de l’ordre des chevaliers hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem en langue des signes * *

dimanche 19 septembre – 15h00 à 15h45

dimanche 19 septembre – 16h00 à 16h45

Gratuit. Sur inscription. Départ des visites guidées en LSF à 15h et 16h.

Chapelle Saint-Jean 19 bis Grand’rue, 68100 Mulhouse Mulhouse 68100 Haut-Rhin

La chapelle est construite en 1269 dans un vaste enclos, pour l’ordre des chevaliers hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem et agrandie dès 1351. Vers 1500, Marc Oeler, commandeur de l’ordre fait accoler une chapelle latérale. Il est également à l’origine, vingt ans plus tard, de travaux d’embellissement, par l’exécution des peintures murales figurant des scènes de la vie de saint Jean-Baptiste, patron de la commanderie, ainsi que de la Passion du Christ. D’une grande qualité stylistique, elles sont cependant, pour la plupart d’entre elles, inachevées, de nombreuses scènes étant restées à l’état de dessin avec une pose partielle de la couleur. L’introduction de la Réforme à Mulhouse en 1523, qui provoque le départ des chevaliers de Saint-Jean n’y est peut-être pas étrangère. Après la vente de leurs biens en 1798, la chapelle connaît divers usages (brasserie, atelier de maréchal-ferrant…), avant d’être rachetée par la Ville en 1892 et restaurée. Un musée lapidaire y est installé en 1898, dont on voit quelques vestiges dans le jardin et à l’intérieur de l’édifice.

