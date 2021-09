Saint-Symphorien-d'Ozon Chapelle Notre-Dame des Mariniers Rhône, Saint-Symphorien-d'Ozon Chapelle Notre-Dame-des-Mariniers, visites libres et commentées Chapelle Notre-Dame des Mariniers Saint-Symphorien-d'Ozon Catégories d’évènement: Rhône

Saint-Symphorien-d'Ozon

Chapelle Notre-Dame-des-Mariniers, visites libres et commentées Chapelle Notre-Dame des Mariniers, 18 septembre 2021 14:00, Saint-Symphorien-d'Ozon

Samedi 18 septembre, 14h00 Chapelle Notre-Dame-des-Mariniers, visites libres et commentées

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

Entrée libre, visites commentées à 14h30 et à 16h30

Chapelle Notre-Dame des Mariniers Rue du Repos, 69360 Saint-Symphorien-d’Ozon, Rhône, Auvergne-Rhône-Alpes Saint-Symphorien-d’Ozon 69360 Rhône

06 83 00 12 84 http://www.saintsymphoriendozon.fr

Chapelle rurale de Notre-Dame-des-Mariniers du Rhône. Ancien oratoire, la chapelle se compose d’un choeur muni d’une voute en berceau brisé du XIIIe siècle, sur laquelle a été découvert un décor peint du XVIIIe, dégagé en 2008. Déposé, le médaillon central d’une voûte en briques construite au dessous a été conservé et doit être prochainement restauré. La nef et la sacristie sont des XVIIe et XIXe siècles. Les ex-voto en remerciements à la Vierge Marie, peints, brodés ou sur plaques de marbre, sont digne d’intérêt et se succèdent sur un plus d’un siècle, des années 1830 à 1967.

Heure : 14:00 - 18:00
Lieu Chapelle Notre-Dame des Mariniers
Adresse Rue du Repos, 69360 Saint-Symphorien-d'Ozon, Rhône, Auvergne-Rhône-Alpes