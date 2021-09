Mauriac Chapelle du lycée Marmontel Cantal, Mauriac Visite de la chapelle du lycée Marmontel Chapelle du lycée Marmontel Mauriac Catégories d’évènement: Cantal

Dimanche 19 septembre, 10h00 Visite de la chapelle du lycée Marmontel * Ancien collège des jésuites, fondé par l’évêque Guillaume Duprat en 1563 il deviendra collège royal en 1765. Renommé dans la France entière, il a formé des hommes célèbres tels l’académicien Marmontel, l’abbé Chappe d’Auteroche, éminent astronome du 18e siècle. La chapelle est un bel ensemble de style baroque dont le chœur laisse éclater avec charme et contraste dorures et couleurs. Intervenant : Gilles Vidal. Visite à 10h et à 11h *

dimanche 19 septembre – 10h00 à 12h00

Sur réservation – Pass sanitaire obligatoire

Chapelle du lycée Marmontel Rue du Collège 15200 Mauriac Mauriac 15200 Cantal

https://cibul.s3.amazonaws.com/location7535621.jpg 04 71 68 19 87 https://www.tourisme-paysdemauriac.fr/

Second collège des jésuites construit en France à partir du 16e siècle après Billom et avant Louis Legrand à Paris. Mauriac s’enorgueillit de recéler dans ses murs la magnifique chapelle de style baroque.

