Au Reposoir, visite libre de la chapelle du Bienheureux Jean d’Espagne. Chapelle du bienheureux Jean d’Espagne, 17 septembre 2021 09:00, Le Reposoir. Journée du patrimoine 2021 Chapelle du bienheureux Jean d’Espagne. Gratuit lereposoirpatrimoine@yahoo.fr, , 06.81.70.17.44.

17 – 19 septembre Au Reposoir, visite libre de la chapelle du Bienheureux Jean d’Espagne. * Descriptif historique affiché sur place. *

vendredi 17 septembre – 09h00 à 19h00

samedi 18 septembre – 09h00 à 19h00

dimanche 19 septembre – 09h00 à 19h00

Gratuit / Port du masque obligatoire

Chapelle du bienheureux Jean d’Espagne 74950 Le Reposoir Le Reposoir 74950 Haute-Savoie

Chapelle datant de 1891, construite en l’honneur du fondateur de la Chartreuse du Reposoir sur l’emplacement des premières installations des Chartreux ; elle est de style roman.

Peinture d’Henri Modena datant de 1939 dans la voûte en cul-de-four.

