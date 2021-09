L'Escarène Chapelle des pénitents Alpes-Maritimes, L'Escarène Expositions de photographies de Pierre Diaz – Pierre Masson « Regard Croisés ». Chapelle des pénitents L'Escarène Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

18 et 19 septembre Expositions de photographies de Pierre Diaz – Pierre Masson « Regard Croisés ». * Journée du Patrimoine Exposition Photos Le 18 et 19 septembre Pierre Diaz et Pierre Masson ” Regards Croisés” toute la journée 9h/19h00 19 septembre de 15h à 18 h00 -Visite guidée de l´Eglise de l’Escarène et de son Orgue remarquable des Frères Grinda -Visite du village, son patrimoine, son histoire, ses rues, ses lieux remarquables, son moulin musé, – le Moulin á l’huile – le Musée du Coucourdon Le 19 septembre à 18h00 “Chapelle des pénitents noirs” Récital de guitare Isabelle Magistry ” Pensées du soir” Pièces originales du compositeur Espagnol José Ferrer (1835-1916) Le dimanche 26 septembre 18h00 “Chapelle des pénitents noirs” Concert de Jazz avec le groupe ” Cave 33″ standard de jazz et de chansons française *

Entrée libre pour l’exposition, s’inscrire pour le récital places limités un pot de l’amitié est prévue en fin de soirée

Chapelle des pénitents Place carnot 06440 l’Escarene L’Escarène 06440 Eglise Alpes-Maritimes

Chapelle dédiée aux Exposition photos ,concert, départ des visites guidée de l’église et des monuments, musée du coucourdon, moulin à huile du village

