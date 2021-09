Visite libre ou guidée et livrets découverte pour les enfants Chapelle des Jésuites, 18 septembre 2021 14:00, Bourg-en-Bresse.

18 et 19 septembre

Visite libre ou guidée et livrets découverte pour les enfants

Partie intégrante de l’ancien collège des jésuites fondé en 1649, la chapelle des jésuites de Bourg-en-Bresse est un bel exemple d’architecture baroque du XVIIe siècle. Elle possède toujours un mobilier exceptionnel : retables, tableaux, chaire à prêcher, chandeliers en bronze doré…

Élevée dès 1669, elle avait tout naturellement sa place dans le projet éducatif des « Compagnons de Jésus » : une chapelle, lieu de culte et de prières, mais aussi lieu de communication, de prédication et d’échanges.

De grands noms de l’histoire locale comme nationale ont fréquenté les lieux, tels Jérôme de Lalande, Joseph-Marie Ampère, Edgar Quinet, Thomas Riboud, Gustave Doré, Joannès Son… Désaffectée en 1983 et classée Monument historique l’année suivante, la chapelle, propriété de la ville, est aujourd’hui un site incontournable dans la vie culturelle de Bourg-en-Bresse.

Depuis 1985 l’association les amis de la chapelle œuvre pour la restauration et la mise en valeur du lieu. La toiture et la façade ont été rénovées en 2018.

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 12h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

Chapelle des Jésuites 14 Ter rue du Lycée 01000 Bourg-en-Bresse Bourg-en-Bresse 01000 Les Vennes Ain

La chapelle des Jésuites de Bourg-en-Bresse est placée sous le vocable de Saint-Joseph. Elle est construite sur un plan rectangulaire. La nef est bien éclairée, favorisant la prédication et la lecture des livres de messe. Une frise court sur tous les murs de la chapelle. De style dorique, elle alterne triglyphes et métopes sculptées rappelant le portail extérieur. La tribune des musiciens date de 1682. Elle est adossée au revers du portail, face au choeur ; les lignes courbes de son pourtour tranchent avec le plan rectiligne de l’architecture générale. La chaire a été restaurée en 2012 par les Amis de la chapelle ; un illustre élève du collège des Jésuites, Jérôme LALANDE (1732-1807) y prêcha en son temps. Ce célèbre astronome du siècle des Lumières a été honoré par sa ville natale : l’ancien collège porte aujourd’hui son nom. La table de communion ferme complètement le choeur : elle ne doit pas surprendre par son ampleur car les Jésuites prônaient le Saint-Sacrement et la table se devait d’être imposante et belle, capable d’accueillir le plus grand nombre de fidèles. Les balustres sont sculptés d’épis de blé et de grappes de raisin, symboles eucharistiques. On découvre des graffitis gravés dans le bois, des noms et des dates, certains très anciens (‘Roux 1780‘ / ‘Buget 1790‘ / ‘Paradis 1790‘). Le choeur présente un maître-autel, relevé d’un retable en chêne et en noyer, occupant toute la hauteur de la chapelle. Deux autres retables ornent le transept. Chacun présente un tableau de grande composition : – ‘La vision de la Storta’ (1681 / MH en 1979) : Saint-Ignace de Loyola, fondateur de la Compagnie de Jésus, est désigné par Dieu pour être le serviteur de son fils sur terre. – ‘Saint François-Xavier guérissant les pestiférés’ (dernier quart du XVIIe siècle / MH en 1979) : cette oeuvre exalte les efforts des Pères jésuites, lors des épidémies de peste du XVIIe siècle, qui n’ont pas épargné Bourg-en-Bresse. La sacristie est spacieuse et lumineuse ; elle est équipée d’un grand chasublier en noyer de la fin du XVIIe siècle. La chapelle a perdu une partie de son mobilier, suite à la Révolution Française : elle sera affectée au casernement de militaires en 1798 ! La quasi majorité des tableaux est aujourd’hui en dépôt au musée de Brou, de même que les superbes chandeliers en bronze doré. Si la chapelle est aujourd’hui désaffectée, elle vit toujours des animations proposées notamment par l’association des Amis de la chapelle : concerts, expositions, conférences, visites guidées…

