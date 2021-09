Ouverture de la Chapelle de Vauclair Chapelle de Vauclair, 19 septembre 2021 10:00, Molompize.

Journée du patrimoine 2021 Chapelle de Vauclair. Gratuit

Dimanche 19 septembre, 10h00

Ouverture de la Chapelle de Vauclair

Accès libre. Renseignements Mairie de Molompize 04 71 73 60 06

Mesures sanitaires en fonction des mesures en vigueur.

dimanche 19 septembre – 10h00 à 17h00

Chapelle de Vauclair Vauclair, 15500 Molompize Molompize 15500 Cantal

Celle-ci, longtemps vénérée pour ses propriétés curatives concernant la vision, a fait l’objet de pèlerinages, et le site est mentionné sur la Via Arverna, Chemin de Saint Jacques de Compostelle qui traverse l’Auvergne.

La vierge de Vauclair impose son regard, surprenant, et intrigue. L’originale est conservée dans l’église de Molompize, mais une très bonne copie figure dans la chapelle de Vauclair. Ces lieux vibrent des croyances et la rénovation de la chapelle contribue à créer une atmosphère particulière, dans cet édifice aux influences architecturales plurielles.

Gratuit