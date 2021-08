Annecy Chapelle de Provins Annecy, Haute-Savoie Visite de la chapelle de Provins Chapelle de Provins Annecy Catégories d’évènement: Annecy

Vendredi 17 septembre, 14h00 Visite de la chapelle de Provins * Sur place, découvrez l’histoire dans le hameau de Provins sur les hauteurs d’Annecy-le-Vieux en direction des Glaisins.

Visite conduite par Madame Lebailly. Durée de 45 minutes. Bus Sibra : arrêt – Croix Batailleur (ligne 4)

Attention 9 minutes de marche sur 750 mètres à partir de l’arrêt. *

vendredi 17 septembre – 14h00 à 18h00

Entrée libre.

Chapelle de Provins route de Provins Annecy-le-Vieux Annecy 74940 Annecy-le-Vieux Haute-Savoie

https://cibul.s3.amazonaws.com/location73927360.jpg?_ts=1628150562583 04 50 33 45 94

Chapelle du 19e siècle.

Crédits : ® Ville d’Annecy Gratuit ® Ville d’Annecy

