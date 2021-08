Annecy Chapelle de Ferrières Annecy, Haute-Savoie Visite de la chapelle de Ferrières Chapelle de Ferrières Annecy Catégories d’évènement: Annecy

Haute-Savoie

Visite de la chapelle de Ferrières Chapelle de Ferrières, 17 septembre 2021 14:00, Annecy. Journée du patrimoine 2021 Chapelle de Ferrières. Gratuit

17 et 18 septembre Visite de la chapelle de Ferrières * Point de départ parking « Au Crena ».

Chemin des Rodis – Pringy.

Accès par un sentier de randonnée,

10 minutes à pied. *

vendredi 17 septembre – 14h00 à 17h00

samedi 18 septembre – 14h00 à 17h00

*

Entrée libre.

Chapelle de Ferrières Chemin de la Chapelle Pringy Annecy 74370 Pringy Haute-Savoie

https://cibul.s3.amazonaws.com/location34396871.jpg?_ts=1628149618083 04 50 33 45 94

Bel exemple de chapelle rurale, la chapelle de Ferrières, fondée à la fin du 15e siècle pour servir d’église à un village, surprend aujourd’hui le visiteur du fait de son isolement au cœur des bois de Ferrières. Sa grande sobriété s’accorde avec le lieu.

Crédits : ® Ville d’Annecy Gratuit ® Ville d’Annecy

Détails Catégories d’évènement: Annecy, Haute-Savoie Autres Lieu Chapelle de Ferrières Adresse Chemin de la Chapelle Pringy Ville Annecy Age maximum 99 lieuville Chapelle de Ferrières Annecy