Cluedo géant : « Perfide Albion » Centre ville de Sézanne, 17 septembre 2021 20:30, Sézanne

17 et 18 septembre Cluedo géant : « Perfide Albion » * La troupe de théâtre « Amis en Scène » vous invite à venir aider ses enquêteurs à élucider une enquête à travers un cluedo géant ! À l’aube de l’été 1880, un homme est retrouvé mort sur les marches de l’église de Sézanne dans des circonstances particulières. S’ensuit une enquête policière mouvementée dans les rues de la Petite Cité de Caractère®. Entre tromperies et magouilles, sur fond de transactions de terres viticoles, cette aventure abracadabrantesque vous embarquera bien au-delà de nos frontières !

Venez élucider cette enquête avec nos enquêteurs !

Rendez-vous à l’office de tourisme (Place de la République) *

vendredi 17 septembre – 20h30 à 22h00

samedi 18 septembre – 20h30 à 22h00

Gratuit.

Centre ville de Sézanne Place de la République, 51120 Sézanne

Marqué par les époques, le centre-ville de Sézanne recèle un patrimoine qui vous transportera au travers de l’histoire. Son architecture, principalement médiévale et XVIIIe, s’offre à vous, tout au long de ses rues et de ses bâtiments.

