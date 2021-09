Moyaux Centre ville de Moyaux Calvados, Moyaux Exposition de Moiaz à Moyaux Centre ville de Moyaux Moyaux Catégories d’évènement: Calvados

Exposition de Moiaz à Moyaux Centre ville de Moyaux, 17 septembre 2021 08:00, Moyaux. Journée du patrimoine 2021 Centre ville de Moyaux. Gratuit

17 – 19 septembre Exposition de Moiaz à Moyaux * L’association de soutien à la création artistique la Régie des Deniers du Plus vous propose le projet De Moiaz à Moyaux, qui s’articule autour de la figure centrale d’un village : son église. Cette action a reçu dès 2019 le soutien du dispositif de la Région Normandie, Patrimoine(s) en Création. Nous avons ensuite bénéficié d’un soutien de LEADER, programme de l’Union Européenne et du Groupe d’Action Local du Pays d’Auge, et de la Communauté d’Agglomération Lisieux-Normandie. L’artiste Fleur Helluin et le collectif Vieilhomme, originaires de Moyaux, ont conçu une grande sculpture en verre dichroïque de 3,70m, montrant le clocher sous un nouveau jour, faisant dialoguer les sources lumineuses et la couleur dans sa forme pure. La sculpture a été présentée pendant l’été 2021 dans trois communes du Pays d’Auge : Saint-Aubin-sur-Algot, Bonneville-la-Louvet et bien sûr Moyaux, où le projet sera clôturé à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine le 18 Septembre 2021. Cette série de trois expositions est accompagnée d’une édition liée à un appel à contributions durant les confinements de 2020. L’objectif du projet est de faire découvrir ou redécouvrir un patrimoine méconnu. Un vernissage est prévu le samedi 18 septembre 2021 à 11h à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine. L’artiste et les partenaires seront présents pour échanger sur le projet. Un second temps avec l’artiste est prévu le samedi 25 septembre 2021 à 14h. L’exposition est gratuite et ouverte à tous. *

vendredi 17 septembre – 08h00 à 21h00

samedi 18 septembre – 11h00 à 21h00

dimanche 19 septembre – 08h00 à 21h00

Centre ville de Moyaux 14590 Moyaux Moyaux 14590 Calvados

Moyaux est une commune française, située dans le département du Calvados en région Normandie, peuplée de 1 356 habitants.

