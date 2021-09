Valmy Centre historique « Valmy 1792 » Marne, Valmy La Victoire du Canon Gribeauval Valmy 1792 Centre historique « Valmy 1792 » Valmy Catégories d’évènement: Marne

La Victoire du Canon Gribeauval Valmy 1792 Centre historique « Valmy 1792 », 17 septembre 2021 10:00, Valmy Journée du patrimoine 2021

17 – 19 septembre La Victoire du Canon Gribeauval Valmy 1792 * L’association Pays d’Argonne, porteuse du spectacle historique « Argonne 1792, naissance d’une Nation » sera présente à Verdun Capitale de la Paix. Lors de la bataille de Valmy, le 20 septembre 1792, le canon Gribeauval était le principal héro. Au sein d’une troupe de soldats, un canon Gribeauval de 12 livres sera exposé sur le site de la Foire exposition de Verdun, pour promouvoir : le centre historique Valmy 1792,

le prochain événement Argonne 1792 des 20 et 21 août 2022. Toutes les deux heures, vous pourrez assister à une présentation du Canon Gribeauval ou un exposé de cette page de l’Histoire de France qui aboutit à la naissance de la Première République. Le recrutement de figurants pour la reconstitution d’Argonne 1792 230 ans après, sera ouvert pour rassembler sur le champs de Bataille queques 400 soldats Prussiens face à l’armée du Général Dumouriez. Un passage obligé ! Lieu de l’évènement : Foire exposition de Verdun, Pré l’Évêque, 55100 Verdun. *

vendredi 17 septembre – 10h00 à 16h00

samedi 18 septembre – 14h30 à 16h30

dimanche 19 septembre – 14h30 à 16h30

Gratuit. Accès libre. Pass sanitaire obligatoire. Lieu de l’évènement : Foire exposition de Verdun, Pré l’Évêque, 55100 Verdun.

Centre historique « Valmy 1792 » 24 rue Kellermann, 51800 Valmy Valmy 51800 Marne

https://cibul.s3.amazonaws.com/location57713401.jpg 03 26 60 36 57 http://www.valmy1792.com http://www.argonne1792.fr

En Argonne, au pied du moulin de Valmy, vous découvrirez une reconstitution des combats qui ont opposé, le 20 septembre 1792, les troupes révolutionnaires aux armées prussiennes. Le Centre historique Valmy 1792 propose une immersion dans cette époque troublée. Images, sons, multimédias (personnages animés, tablettes tactiles, extraits de film…) et objets d’époque comme le canon Gribeauval, fleuron de l’artillerie du XVIIIe siècle, vous racontent le déroulement et les enjeux de cet affrontement fondateur de la nation française. La bataille est présentée grâce à une maquette interactive : le film est projeté sur le relief et vous entraîne au cœur des combats.

