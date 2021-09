Marmoutier Centre d'Interprétation du Patrimoine — Point d'Orgue Bas-Rhin, Marmoutier Une découverte sensorielle de l’orgue Centre d’Interprétation du Patrimoine — Point d’Orgue Marmoutier Catégories d’évènement: Bas-Rhin

18 et 19 septembre Une découverte sensorielle de l’orgue * Plongez au coeur de la musique à la découverte d’un instrument unique au monde ! La visite est interactive. Comprenez l’orgue avec notre parcours interactif, qui est une invitation à toucher, à expérimenter et à écouter le monde fascinant de l’orgue. Tout au long du parcours, des éléments manipulables vous dévoileront la surprenante mécanique du « Roi des instruments ». La découverte se poursuit avec la visite guidée d’Organum XXI, l’orgue éclaté de Point d’Orgue : Levez les yeux ! Vértiable outil pédagogique, de concert et de création musicale, Organum XXI invite à la manipulation. L’exposition temporaire « Une épopée du cinéma par sa musique » mérite le détour. Les visites d’Organum XXI sont obligatoirement guidées et proposées à heures fixes, à savoir 14h30, 16h45 et 18h. *

samedi 18 septembre – 13h00 à 18h30

dimanche 19 septembre – 13h00 à 18h30

Gratuit. Entrée libre. Pass sanitaire obligatoire.

Centre d’Interprétation du Patrimoine — Point d’Orgue 50 rue du Couvent, 67440 Marmoutier Marmoutier 67440 Bas-Rhin

https://cibul.s3.amazonaws.com/location79805067.jpg 03 88 71 46 84 http://www.cip-pointdorgue.fr

Installé dans un bâtiment de l’ancienne abbaye de Marmoutier, Point d’Orgue est un lieu innovant qui propose une découverte inattendue du monde de l’orgue et des flûtes en mêlant nouvelles technologies, interactions et expérimentations.

