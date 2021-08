Le Poët-Laval Centre d'art Yvon Morin Drôme, Le Poët-Laval Visite commentée , les 26 ans du centre d’art fondé par un amateur d’art et de patrimoine Centre d’art Yvon Morin Le Poët-Laval Catégories d’évènement: Drôme

17 – 19 septembre Visite commentée , les 26 ans du centre d’art fondé par un amateur d’art et de patrimoine * Pour les JEP, les bénévoles de l’association gérant le centre d’art vous accueille pour une présentation sous forme de visite commentée autour de la personnalité du fondateur du centre d’art. (gratuit)

Documents à consulter , l’article “Ouvrages d’art et savoirs faire réunis dans le centre d’art”:

https://www.centre-art-drome.com/post/ouvrage-d-art-et-savoir-faire-r%C3%A9unis-au-centre-d-art-yvon-morin Dossier de presse sur l’exposition temporaire le Noir rencontres graphiques: https://381dd711-a87b-414f-a250-81afa9a7d3a1.filesusr.com/ugd/cd651a_4fd446ab04384f6382c605c05c9c1ec2.pdf *

vendredi 17 septembre – 11h00 à 13h00

vendredi 17 septembre – 16h00 à 19h00

samedi 18 septembre – 11h00 à 13h00

samedi 18 septembre – 16h00 à 19h00

dimanche 19 septembre – 11h00 à 13h00

dimanche 19 septembre – 16h00 à 19h00

La visite de l’exposition temporaire est à un tarif réduit spécial JEP à 3 €, gratuit pour les -de 25 ans et les adhérents de l’association.

Centre d’art Yvon Morin 26160 Le Poët-Laval Le Poët-Laval 26160 Drôme

https://cibul.s3.amazonaws.com/location51843753.jpg +33 9 75 73 10 50 https://www.centre-art-drome.com/agenda https://www.facebook.com/centre.d.art.Yvon.Morin

En haut du vieux village de Poët-laval, classé un des plus beaux villages de France, le centre d’art existe depuis 1995: Un amphithéâtre extérieur,

Le bâtiment en pierre se compose d’une salle d’accueil en rez de chaussée, de salles d’exposition temporaire (peinture, gravures, sculpture…) et exposition permanente avec mosaïques, sculptures, ferronnerie d’art et d’un auditorium

