Dimanche 19 septembre, 10h30 Visite guidée sculptures dans le paysage * À travers un parcours sillonnant les ruelles de Saint-Restitut, découvrez les œuvres d’art contemporain installées au cœur du village. *

dimanche 19 septembre – 10h30 à 11h30

Rendez-vous devant le Centre d’Art Contemporain du village, face à l’église.

Centre d’Art Contemporain de St-Restitut 3 passage de la cure, 26130 Saint-Restitut Saint-Restitut 26130 Drôme

00 33 6 23 66 96 45 http://cacstrestitut.wordpress.com

Le Centre d’Art Contemporain de Saint-Restitut est ouvert toute l’année, il accueille et organise des expositions d’art contemporain avec un intérêt particulier pour le dessin, mais aussi la sculpture, la peinture et les médiums de la création contemporaine. À l’automne une exposition est chaque année plus spécialement dédiée au photojournalisme.

