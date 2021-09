Forcalquier Centre d'art contemporain Boris-Bojvev Forcalquier Alpes-de-Haute-Provence, Forcalquier Exposition Serge Fiorio au musée municipal Centre d’art contemporain Boris-Bojvev Forcalquier Forcalquier Catégories d’évènement: Alpes-de-Haute-Provence

18 et 19 septembre Exposition Serge Fiorio au musée municipal * L’exposition « Serge Fiorio » est organisée à l’aide de prêts auprès de plusieurs collectionneurs privés dont André Lombard. Serge Fiorio, peintre provençal qui vécut à Monjustin, était connu pour sa simplicité et sa paisible assurance. Ses paysages provençaux idéalisés et ses décors hauts en couleur accueillent des scènes de vie teintées de surréalisme. Le but de présenter une exposition en cette année intermédiaire est de donner une continuité dans la présentation du musée, qui est labellisé « musée de France ». Afin de donner un aperçu de l’ensemble de la collection permanente, une sélection représentative a été faite en archéologie, géologie, art religieux, et faïence. *

samedi 18 septembre – 10h00 à 13h00

samedi 18 septembre – 15h00 à 19h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 13h00

dimanche 19 septembre – 15h00 à 19h00

Renseignements au 04 92 70 91 19

