Vendredi 17 septembre, 20h00 Nouvelles visions du patrimoine en Tarentaise, il y a un siècle. * Patrimoine pour tous – Nouvelles visions du patrimoine en Tarentaise, il y a un siècle. A partit des années 1910, Grabriel Donnet, jeune maire de Moûtiers, et Antoine Borrel, jeune député de la Tarentaise, veulent mettre en place une politique culturelle correspondant à leurs idées socialistes et humanistes.

Cette politique voulait se différencier d’une conception élististe de la culture et d’un quasi monopole clérical dans la présentation des patrimoines.

Musée des Traditions Populaires, Bibliothèque, mise en valeur des archives communales, monographies communales, présentation des costumes traditionnels sont les axes de cette politique. Aidés par Charles Montmayeur, bon connaisseur des traditions savoyardes et par les compétences en histoire de l’archiviste départemental Gabriel Pérouse, Donnet et Borrel vont imaginer un programme ambitieux quelque peu malmené par le Premier Conflit mondial. *

vendredi 17 septembre – 20h00 à 21h30

