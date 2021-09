Pontoise Cathédrale Saint-Maclou Pontoise, Val-d'Oise Visite du centre historique Cathédrale Saint-Maclou Pontoise Catégories d’évènement: Pontoise

Val-d'Oise

Visite du centre historique Cathédrale Saint-Maclou, 19 septembre 2021 10:00, Pontoise. Journée du patrimoine 2021 Cathédrale Saint-Maclou. Gratuit|Sur inscription 01 34 41 70 60

Dimanche 19 septembre, 10h00 Visite du centre historique * Découvrez l’histoires des places et anciennes rues de Pontoise.

Rdv devant la cathédrale Saint-Maclou

​Réservation obligatoire au 01 34 41 70 60 Pass sanitaire exigé *

dimanche 19 septembre – 10h00 à 12h00

*

Sur inscription

Cathédrale Saint-Maclou Place du Petit-et-du-Gand-Martroy 95300 Pontoise Pontoise 95300 Val-d’Oise

http://www.ville-pontoise.fr

Siège de la plus importante des six paroisses de Pontoise, elle fut construite au XIe siècle et témoigne du dynamisme et de la richesse de la ville à cette époque. Commencée en style roman, elle fut achevée en style gothique flamboyant. Elle a été consacrée en tant que cathédrale en 1966. Édifice classé Monument historique par Prosper Mérimée en 1840.

Crédits : Ville de Pontoise Gratuit|Sur inscription

Détails Heure : 10:00 - 12:00 Catégories d’évènement: Pontoise, Val-d'Oise Autres Lieu Cathédrale Saint-Maclou Adresse Place du Petit-et-du-Gand-Martroy 95300 Pontoise Ville Pontoise lieuville Cathédrale Saint-Maclou Pontoise