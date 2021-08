Exposition : Courant d’Art 2021 Cathédrale Notre-Dame, 17 septembre 2021 09:00, Rouen.

Journée du patrimoine 2021 Cathédrale Notre-Dame. Gratuit Handicap moteur

17 – 19 septembre

Exposition : Courant d’Art 2021

Le festival Courant d’Art accueille l’artiste Anne Pourny, peintre et graveur; entrez dans sa démarche picturale, ses jeux de matières et ses couleurs que lui inspire la nature et les éléments.

” Passionnée par les mythes de la création et de la genèse, chacune de mes œuvres est un voyage vers l’inconnu, pour tenter d’ouvrir le débat, de répondre à des questions sur l’humanité, la nature, la vie et la mort. Partir du chaos originel, de cette pulsion cosmique qui a mis en route le mouvement de l’Univers, quel mystère ! Je m’efforce d’apporter la présence de la vie intérieure en chaque œuvre et de réveiller la conscience de notre existence, dans un monde où les quatre éléments, l’eau, l’air, le feu et la terre luttent dans des entrelacs puissants. C’est avant tout par le mouvement et la couleur que je m’exprime et je ne refuse pas le geste inconscient car dans l’inattendu se tient l’inspiration et se cache parfois le cadeau d’une grâce.

Les œuvres exposées ont en commun un grand travail du blanc, qui fait jaillir la lumière des profondeurs pour mieux révéler la clarté cachée, celle qui donne la vie. Le chaos originel avec son élan vital donnant naissance aux éléments air, eau et minéral sont les thèmes qui ont toujours inspiré ma recherche.” Anne Pourny

vendredi 17 septembre – 09h00 à 19h00

samedi 18 septembre – 09h00 à 19h00

dimanche 19 septembre – 08h00 à 18h00

Cathédrale Notre-Dame Place de la Cathédrale, 76000 Rouen Rouen 76000 Seine-Maritime

Cathédrale du XIIe – XVIe siècle.

Crédits : © Anne Pourny Gratuit © DRAC de Normandie