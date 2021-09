Cavaillon Cathédrale Notre-Dame et Saint-Véran Cavaillon, Vaucluse La frise médiévale vue de l’échafaudage Cathédrale Notre-Dame et Saint-Véran Cavaillon Catégories d’évènement: Cavaillon

18 et 19 septembre La frise médiévale vue de l’échafaudage * Visite sur l’échafaudage de la frise médiévale historiée de la façade nord :

– Présentation du travail archéologique du bâti en cours

– Présentation de la frise historiée du 11e siècle

– Accès au logement du chasse-coquin (sous-réserve) *

samedi 18 septembre – 09h30 à 12h30

dimanche 19 septembre – 09h30 à 12h30

nombre de places limité à 10 ; mesurer au moins 1,50m ; chaussures fermées obligatoires ; casques et gel hydroalcoolique fournis ; pass sanitaire

