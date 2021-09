Le Mans Carre plantagenêt, musee d'archeologie et d'histoire Le Mans, Sarthe Visite des coulisses Carre plantagenêt, musee d’archeologie et d’histoire Le Mans Catégories d’évènement: Le Mans

Sarthe

Visite des coulisses Carre plantagenêt, musee d’archeologie et d’histoire, 19 septembre 2021 14:30, Le Mans. Journée du patrimoine 2021 Carre plantagenêt, musee d’archeologie et d’histoire. Gratuit Handicap moteur

Dimanche 19 septembre, 14h30, 16h30 Visite des coulisses * Un parcours unique dans les réserves du musée, en compagnie de la responsable des collections. L’occasion rêvée d’observer des objets non présentés au public et de comprendre le fonctionnement. *

dimanche 19 septembre – 14h30 à 15h30

dimanche 19 septembre – 16h30 à 17h30

*

Inscription le jour même

Carre plantagenêt, musee d’archeologie et d’histoire 2, rue Claude Blondeau, 72000 Le Mans Le Mans 72000 Sarthe

https://cibul.s3.amazonaws.com/undefined 02 43 47 46 45 http://www.lemans.fr Crédits : Musées du Mans Gratuit

Détails Heure : 14:30 - 17:30 Catégories d’évènement: Le Mans, Sarthe Autres Lieu Carre plantagenêt, musee d'archeologie et d'histoire Adresse 2, rue Claude Blondeau, 72000 Le Mans Ville Le Mans Age minimum 9 Age maximum 99 lieuville Carre plantagenêt, musee d'archeologie et d'histoire Le Mans