Dimanche 19 septembre, 11h00 Visite commentée du centreancien de Villeneuve-sur-Yonne * Découvrez comment Louis VII a fait de Villeneuve sur Yonne une des villes de son royaume de France, quelles empreintes les mariniers ont laissé dans la ville et les personnages illustres qui l’ont habitée. *

dimanche 19 septembre – 11h00 à 12h00

Bureau d’information touristique 4 rue Carnot 89500 Villeneuve-sur-Yonne Villeneuve-sur-Yonne 89500 Yonne

https://cibul.s3.amazonaws.com/location31403952.jpg 0386871252 https://www.tourisme-sens.com

Ce lieu a abrité, à différentes époques, une dépendance de la commanderie de Roussemeau, des expositions. Aujourd’hui, les conseillères en séjour seront ravies de vous renseigner sur les activités et les événements locaux.

