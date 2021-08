Hombourg-Haut Bourg médieval du Vieux-Hombourg Hombourg-Haut, Moselle Découvrez en autonomie le site médiéval Bourg médieval du Vieux-Hombourg Hombourg-Haut Catégories d’évènement: Hombourg-Haut

Découvrez en autonomie le site médiéval Bourg médieval du Vieux-Hombourg, 17 septembre 2021 09:00, Hombourg-Haut. Journée du patrimoine 2021 Bourg médieval du Vieux-Hombourg. Gratuit http://www.tourismepaysdefreyming-merlebach.fr/index.php

17 – 19 septembre Découvrez en autonomie le site médiéval * Hombourg-Haut est surplombé par sa cité médiévale, véritable bijou de patrimoine serti de monuments historiques. La ville fut fondée au XIIIe-XIVe siècle et, encore aujourd’hui, de nombreux témoins du passé jalonnent le parcours de promenade.

Il est possible de visiter l’intérieur de la collégiale Saint-Étienne : à l’intérieur de l’édifice, le port du masque est obligatoire et nous vous remercions de respecter la solennité des lieux. *

vendredi 17 septembre – 09h00 à 19h00

samedi 18 septembre – 09h00 à 19h00

dimanche 19 septembre – 09h00 à 19h00

Gratuit. Circuit disponible auprès de l’Office de tourisme au 19 rue de Metz. Renseignements : 03 87 90 53 53

Bourg médieval du Vieux-Hombourg Quartier du Vieux-Hombourg, 57470 Hombourg-Haut Hombourg-Haut 57470 Moselle

https://cibul.s3.amazonaws.com/location67701000.jpg 03 87 90 53 53 http://www.tourismepaysdefreyming-merlebach.fr/

Surplombant la vallée de la Rosselle, une longue colline aux flancs abrupts confère à Hombourg-Haut un aspect très particulier : les maisons enserrées dans les anciennes fortifications évoquent le passé de la vieille cité et ses monuments témoignent encore des gloires d’antan.

