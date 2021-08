Strasbourg Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg (BNUS) Bas-Rhin, Strasbourg Les journées du matrimoine : à la découverte des femmes alsaciennes Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg (BNUS) Strasbourg Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Strasbourg

Les journées du matrimoine : à la découverte des femmes alsaciennes Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg (BNUS), 17 septembre 2021 14:00, Strasbourg

17 – 19 septembre Les journées du matrimoine : à la découverte des femmes alsaciennes * Grâce à cette visite, découvrez ou redécouvrez la ville de Strasbourg à travers l’histoire des femmes alsaciennes ! Une invitation à prendre conscience, ensemble, de notre matrimoine. Qu’elles soient artistes, religieuses, scientifiques, lavandières ou encore enseignantes, les femmes alsaciennes ont marqué leur temps. Marchons sur leurs pas ! Ce circuit à travers le centre ville vous permettra de découvrir des femmes extraordinaires telle que Adelaïde Hautval, déportée volontaire à Auschwitz et reconnue « juste parmi les nations ». Ces femmes ont souvent été invisibilisées par l’Histoire et dans l’espace public. Révélons ensemble, à cette occasion, l’héritage qu’elles nous ont laissé. *

vendredi 17 septembre – 14h00 à 15h30

samedi 18 septembre – 10h00 à 11h30

samedi 18 septembre – 14h00 à 15h30

dimanche 19 septembre – 10h00 à 11h30

dimanche 19 septembre – 14h00 à 15h30

Gratuit. Entrée libre. Rdv : extérieur de la Bibliothèque Universitaire. Durée : 1h30-2h.

Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg (BNUS) 6 place de la République, 67000 Strasbourg Strasbourg 67073 Krutenau Bas-Rhin

03 88 25 28 00 http://www.bnu.fr

Après quatre années de travaux, le bâtiment historique de la Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg a rouvert au public le 24 novembre 2014. Le chantier d’envergure, confié à l’agence Nicolas Michelin & Associé, a modifié intégralement les espaces intérieurs de la bibliothèque, tout en conservant et restaurant son enveloppe extérieure de 1895. Les enjeux étaient multiples : modernisation des espaces et services aux publics, accessibilité élargie, mise en sécurité du bâtiment et des collections, mise en libre accès de 150 000 volumes, développement d’une bibliothèque numérique, création d’un auditorium et d’une salle d’exposition en soutien à une politique scientifique et culturelle enrichie…

Gratuit

