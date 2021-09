Amiens Bibliothèque Louis Aragon Amiens, Somme Les chemins de fer d’hier à aujourd’hui Bibliothèque Louis Aragon Amiens Catégories d’évènement: Amiens

Samedi 18 septembre, 09h30 Les chemins de fer d’hier à aujourd’hui * Les chemins de fer d’hier à aujourd’hui | Exposition A l’occasion des Journées européennes du Patrimoine, le service Patrimoine des Bibliothèques d’Amiens Métropole présente une sélection d’affiches sur le patrimoine ferroviaire d’hier, que des associations parviennent à sauvegarder aujourd’hui. *

samedi 18 septembre – 09h30 à 18h00

Entrée libre. Sans réservation.

Bibliothèque Louis Aragon 50 rue de la République – 80000 Amiens Amiens 80000 Somme

03 22 97 10 00 http://bibliotheques.amiens.fr Crédits : Gratuit

