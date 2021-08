Le Petit-Quevilly Bibliothèque François-Truffaut Le Petit-Quevilly, Seine-Maritime Visite libre de l’exposition « Les Quevillaises ont une histoire ! » Bibliothèque François-Truffaut Le Petit-Quevilly Catégories d’évènement: Le Petit-Quevilly

Seine-Maritime

Visite libre de l’exposition « Les Quevillaises ont une histoire ! » Bibliothèque François-Truffaut, 17 septembre 2021 12:00, Le Petit-Quevilly. Journée du patrimoine 2021 Bibliothèque François-Truffaut. Gratuit

17 et 18 septembre Visite libre de l’exposition « Les Quevillaises ont une histoire ! » * Longtemps le rôle des femmes dans l’Histoire fut minimisé à l’image de leur place dans la société. Petit-Quevilly n’échappe pas à la règle. Mais l’apparence est trompeuse et si les femmes ne sont pas l’Histoire elles font dans bien des cas l’Histoire. L’exposition « Les Quevillaises ont une histoire ! » permet ainsi de revisiter le passé de Petit-Quevilly sous l’angle du féminin, des lépreuses du Moyen-Âge à la désignation de sa première maire au XXIe siècle. *

vendredi 17 septembre – 12h00 à 18h00

samedi 18 septembre – 10h00 à 17h00

*

Bibliothèque François-Truffaut Rue François-Mitterrand, 76140 Le Petit-Quevilly Le Petit-Quevilly 76140 Seine-Maritime

https://cibul.s3.amazonaws.com/location69707199.jpg

© Bibliothèque François-Truffaut

Crédits : © Bruno Maurey Gratuit

Détails Catégories d’évènement: Le Petit-Quevilly, Seine-Maritime Autres Lieu Bibliothèque François-Truffaut Adresse Rue François-Mitterrand, 76140 Le Petit-Quevilly Ville Le Petit-Quevilly lieuville Bibliothèque François-Truffaut Le Petit-Quevilly