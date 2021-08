La Guerche-de-Bretagne Basilique Notre-Dame de l'Assomption / La Guerche de Bretagne Ille-et-Vilaine, LA GUERCHE DE BRETAGNE Visite de la Basilique Notre-Dame Basilique Notre-Dame de l’Assomption / La Guerche de Bretagne La Guerche-de-Bretagne Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Visite de la Basilique Notre-Dame Basilique Notre-Dame de l’Assomption / La Guerche de Bretagne, 17 septembre 2021 10:00, La Guerche-de-Bretagne. Journée du patrimoine 2021 Basilique Notre-Dame de l’Assomption / La Guerche de Bretagne. Gratuit

17 – 19 septembre Visite de la Basilique Notre-Dame * Présentation du travail de Jacques Guiffault, passionné d’histoire locale au travers de panneaux exposés ou grâce à un audio-guide disponible sur l’application gratuite : Izi Travel

Des ascensions du clocher sont possibles sur réservation. *

vendredi 17 septembre – 10h00 à 17h00

samedi 18 septembre – 10h00 à 17h00

dimanche 19 septembre – 12h30 à 17h00

*

panneaux et/ou audio-guide disponible sur l’application gratuite Izi Travel / ascension du clocher possibles sur réservation

Basilique Notre-Dame de l’Assomption / La Guerche de Bretagne Basilique Notre Dame, 35130, La Guerche-de-Bretagne La Guerche-de-Bretagne 35130 Ille-et-Vilaine

https://cibul.s3.amazonaws.com/location13846721.jpg 02 99 96 21 09 https://www.laguerchedebretagne.fr/ https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA00090587,https://www.laguerchedebretagne.fr/spip.php?article177

