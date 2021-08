Avioth Basilique Notre-Dame Avioth, Meuse Mapping vidéo sur la basilique d’Avioth Basilique Notre-Dame Avioth Catégories d’évènement: Avioth

Meuse

Mapping vidéo sur la basilique d’Avioth Basilique Notre-Dame, 17 septembre 2021 20:00, Avioth. Journée du patrimoine 2021 Basilique Notre-Dame. Gratuit

17 – 19 septembre Mapping vidéo sur la basilique d’Avioth * *

vendredi 17 septembre – 20h00 à 21h00

samedi 18 septembre – 20h00 à 21h00

dimanche 19 septembre – 20h00 à 21h00

*

Gratuit. Accès libre. La projection d’inauguration aura lieu le vendredi. Deux autres projections se dérouleront aux mêmes heures pendant le week-end.

Basilique Notre-Dame Place de l’Abbé Delhotel, 55600 Avioth Avioth 55600 Meuse

https://cibul.s3.amazonaws.com/location35656650.jpg 03 37 86 02 72 38 http://www.avioth.fr/ https://www.facebook.com/pages/Avioth/183513125023524

Aussi nommée « la basilique des champs », ce joyau de l’architecture gothique, dont la construction a débuté au XIIIe siècle suite à la découverte de la statue de la Vierge, est situé dans un village de 140 habitants. L’église a été élevée au rang de basilique en 1993 par Jean-Paul II. Cet édifice impressionne par ses dentelles de pierre, ses portails, ses gargouilles fantastiques, son mobilier de pierre d’époque et bien sûr par sa Recevresse, monument unique au monde, destinée autrefois à recevoir les offrandes des pèlerins. Elle est le siège d’un pèlerinage séculaire dédiée à Notre-Dame d’Avioth chaque 16 juillet.

Crédits : ©La Lorraine gaumaise – Michel Laurent Gratuit ©Michel Laurent _La Lorraine gaumaise

Détails Catégories d’évènement: Avioth, Meuse Autres Lieu Basilique Notre-Dame Adresse Place de l'Abbé Delhotel, 55600 Avioth Ville Avioth lieuville Basilique Notre-Dame Avioth