Découverte de la mer et activités nautiques Base Nautique du Ponteil, 17 septembre 2021 10:00, Antibes. Journée du patrimoine 2021 Base Nautique du Ponteil. Gratuit|Sur inscription Handicap moteur 04 93 61 81 31, communication@sr-antibes.fr, http://www.sr-antibes.fr

17 et 18 septembre Découverte de la mer et activités nautiques * C’est en 1896 que quelques membres antibois du Club Nautique de Nice, lui meme fondé en 1893, décidèrent de la création d’une antenne antiboise. C’est sous le nom de Société des Régates d’Antibes que cette association se mit en 1927 en conformité avec la célèbre loi de 1901. A cette époque, le yachting était une activité sportive réservée aux gens fortunés, armant de grands voiliers avec des équipages professionnels.

Le 6 avril 2013, les membres ont voté la dissolution des deux associations et approuvé la naissance, ou plutôt la renaissance de la Société des Régates d’Antibes Juan les Pins.

Aussi, la S.R.A. peut elle se prévaloir de faire partie des rares associations nautiques françaises nées au XIXieme siècle. *

vendredi 17 septembre – 10h00 à 17h00

samedi 18 septembre – 10h00 à 17h00

Base Nautique du Ponteil bd James Willye 06600 Antibes Antibes 06600 Plage du Ponteil Alpes-Maritimes

Sorties en kayak et engins nautiques à rames

