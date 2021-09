Forcalquier Atelier Librarii, Garage L. Alpes-de-Haute-Provence, Forcalquier Atelier Librarii : démonstration de restauration et de conservation de livres et documents graphiques Atelier Librarii, Garage L. Forcalquier Catégories d’évènement: Alpes-de-Haute-Provence

samedi 18 septembre – 10h00 à 12h00

samedi 18 septembre – 15h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 12h00

dimanche 19 septembre – 15h00 à 18h00

Atelier Librarii, Garage L. 04300 Forcalquier Forcalquier 04300 Alpes-de-Haute-Provence

04 92 74 91 87 http://librarii.org/

Installé à Forcalquier, dans les Alpes de Haute Provence, Librarii est un atelier de reliure et de restauration du livre, spécialisé également dans la reconstitution des matériaux et techniques picturales traditionnelles.

@atelierlibrarii

