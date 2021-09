Antibes Atelier les Hélènes Alpes-Maritimes, Antibes visite de l’atelier les Hélènes Atelier les Hélènes Antibes Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Antibes

visite de l’atelier les Hélènes Atelier les Hélènes, 19 septembre 2020 11:00, Antibes. Journée du patrimoine 2021 Atelier les Hélènes. Gratuit Handicap moteur leshelenes@yahoo.fr, 06 10 12 86 19 – 06 22 44 11 12, http://www.leshelenes.com

19 septembre 2020 – 19 septembre 2021 visite de l’atelier les Hélènes * Travaillant à quatre mains, les Hélènes créent, innovent et fabriquent des œuvres artistiques bien à elles. Leur indépendance de caractère est certainement la meilleure garantie de création, d’imagination et de qualité.

Leurs créations n’ont pas de limites que ce soit dans la technique ou dans la matière et suivent la même idée : jouer avec la lumière. – Le dessin, la gravure au jet de sable sur verre ou sur miroir,

– La sculpture sur bois de tonneau de chêne,

– Le modelage de l’argile pour créer les modèles qui seront coulés en bronze dans les moules au sable de Fonte.

– La ciselure, les patines à chaud avec des oxydes et aussi l’application de feuilles d’or ou d’argent. *

samedi 19 septembre 2020 – 11h00 à 18h00

dimanche 20 septembre 2020 – 11h00 à 18h00

samedi 18 septembre – 15h00 à 20h00

dimanche 19 septembre – 15h00 à 20h00

*

entrée libre, port du masque obligatoire

Atelier les Hélènes casemate n° 16, Bd d’Aguillon, ANTIBES Antibes 06600 Alpes-Maritimes

https://cibul.s3.amazonaws.com/null 06 10 12 86 19 http://www.leshelenes.com/index.html

©360inside

Crédits : © Laboratoire photo Hoss Muriel Gratuit

Détails Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes, Antibes Autres Lieu Atelier les Hélènes Adresse casemate n° 16, Bd d'Aguillon, ANTIBES Ville Antibes Age minimum 7 Age maximum 99 lieuville Atelier les Hélènes Antibes