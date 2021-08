Saché Atelier Calder Indre-et-Loire, Saché Pour les scolaires – Venez découvrir l’histoire du lieu Atelier Calder Saché Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Pour les scolaires – Venez découvrir l'histoire du lieu Atelier Calder, 17 septembre 2021 09:30, Saché

Vendredi 17 septembre, 09h30 Pour les scolaires – Venez découvrir l’histoire du lieu * Cette visite sera l’occasion pour le jeune public de découvrir ce lieu de création, et ce site exceptionnel. Qui était Alexander Calder, pourquoi est-il venu s’installer à Saché? Qu’est-ce qu’une résidence ? Que font les artistes lorsqu’ils sont invités en résidence à l’Atelier Calder?

La visite sera accompagnée de projections d’images et de courtes vidéos et ponctuée d’une activité graphique.

Le format et l’organisation des séances proposées pourront être adaptés en fonction des classes. *

vendredi 17 septembre – 09h30 à 16h30

Atelier Calder 12 Route du Carroi 37190 Saché

Ancien atelier du sculpteur américain Alexander Calder, entièrement conçu par l’artiste au début des années 60, il est aujourd’hui dédié à la création contemporaine puisqu’il a pour vocation l’accueil d’artistes en résidence. Les artistes accueillis pour une période de trois mois, y produisent des œuvres qui sont ensuite exposées dans des musées, monuments historiques, centres d’art…

Aujourd’hui, l’Atelier Calder favorise la création artistique en accueillant des artistes en résidence de toutes nationalités pour une période de trois mois. A la fin de chaque résidence, une visite d’atelier est proposée présentant les projets réalisés.

