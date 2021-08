Saint-Étienne Association Model'Rail Loire, Saint-Étienne Journées Portes Ouvertes : CFAO, modélisme, Fab Lab, patrimoine ferroviaire Association Model’Rail Saint-Étienne Catégories d’évènement: Loire

Saint-Étienne

Journées Portes Ouvertes : CFAO, modélisme, Fab Lab, patrimoine ferroviaire Association Model’Rail, 17 septembre 2021 17:00, Saint-Étienne. Journée du patrimoine 2021 Association Model’Rail. Gratuit Handicap moteur 0628320471, modelrailsaintetienne@gmail.com

17 – 19 septembre Journées Portes Ouvertes : CFAO, modélisme, Fab Lab, patrimoine ferroviaire * Découvrez toutes les activités de l’association Model’Rail au travers de ses réalisations de modélisme ferroviaire, ses outils informatiques (imprimante 3D et découpe laser), son FabLab, son patrimoine ferroviaire, (renseignements sur place ou par mail à l’association). Cette année, nous vous proposons en plus de participer à une conférence sur les trains sanitaires animée par le Docteur Fortin, médecin militaire en retraite, praticien hospitalier.

Samedi 18: 16h00

Dimanche 19: 15h00

Réservation par mail ou par téléphone gratuite mais obligatoire (places limitées) Démonstrations d’utilisation des outils informatiques et jeux sur le circuit du club pour petits et grands. Une petite bourse de modèles réduits complète la visite. *

vendredi 17 septembre – 17h00 à 20h00

samedi 18 septembre – 09h00 à 19h00

dimanche 19 septembre – 09h00 à 19h00

*

du matériel ferroviaire en HO ou en N, venez le faire rouler sur nos circuits

Association Model’Rail 125, rue Gabriel Péri, 42000 Saint-Etienne, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes Saint-Étienne 42100 Loire

06 28 32 04 71 http://modelrailsaintetienne.blogspot.fr/ https://www.facebook.com/groups/modelrailsaintetienne/

Siège de l’association Model’Rail, modélisme ferroviaire d’ambiance à Saint-Etienne

Crédits : Asso Model’Rail Gratuit

