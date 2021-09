Artemisia museum : plantes à parfum, aromatiques, médicinales de Haute-Provence Artemisia museum, 18 septembre 2021 09:30, Forcalquier.

Journée du patrimoine 2021 Artemisia museum. Tarif préférentiel

18 et 19 septembre

Artemisia museum : plantes à parfum, aromatiques, médicinales de Haute-Provence

*

Artemisia museum, à travers sa scénographie interactive et immersive, vous invite à plonger dans l’histoire passionnante de la cueillette et de la culture des plantes à parfum, aromatiques et médicinales de la montagne de Lure, site classé Unesco pour sa biodiversité.

Le parcours permanent vous entraine sur les chemins des herboristes, à la découverte de la biodiversité locale, des distilleries de lavande et d’alcool, des fabricants de cosmétiques et de parfums à travers 7 espaces d’exposition.

*

samedi 18 septembre – 09h30 à 12h30

samedi 18 septembre – 13h30 à 19h00

dimanche 19 septembre – 09h30 à 12h30

dimanche 19 septembre – 13h30 à 18h00

*



Artemisia museum Couvent des cordeliers, 04300 Forcalquier Forcalquier 04300 Alpes-de-Haute-Provence

04 92 72 50 68 https://www.artemisia-museum.fr/

Artemisia museum, à travers sa scénographie interactive et immersive, vous invite à plonger dans l’histoire passionnante de la cueillette et de la culture des plantes à parfum, aromatiques et médicinales de la montagne de Lure, site classé Unesco pour sa biodiversité.

Le parcours permanent vous entraine sur les chemins des herboristes, à la découverte de la biodiversité locale, des distilleries de lavande et d’alcool, des fabricants de cosmétiques et de parfums à travers 7 espaces d’exposition.

Crédits : @artemisiamuseum Tarif préférentiel