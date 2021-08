Douai Arkeos - Musée, Parc archéologique Douai, Nord La vie de château ! Arkeos – Musée, Parc archéologique Douai Catégories d’évènement: Douai

Journée du patrimoine 2021 Arkeos – Musée, Parc archéologique. Gratuit

17 et 18 septembre

17 et 18 septembre La vie de château ! * Entrez dans les coulisses d’un chantier de construction médiévale. Percez les secrets des architectures du Moyen Age avec Bérangier le bâtisseur. Ce week-end marquera le lancement de la nouvelle exposition temporaire d’Arkéos, le musée-parc archéologique de DOUAISIS AGGLO : « La vie de château : Maisons de seigneurs au Moyen Age ».

Au programme : visites guidées, jeux de construction, conférences théâtralisées et interactives, démonstrations des techniques de dessin d’architecture sur parchemin, etc.

Infos : 03 27 711 800. *

vendredi 17 septembre – 10h00 à 18h00

samedi 18 septembre – 10h00 à 18h00

Arkeos – Musée, Parc archéologique 4401 route de Tournai – 59500 Douai Douai 59500 Nord

03 27 71 18 00 http://www.arkeos.fr

