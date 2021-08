Annecy Archives municipales Annecy Annecy, Haute-Savoie Escape Game : Les amoureux de la rue de Bœuf Archives municipales Annecy Annecy Catégories d’évènement: Annecy

17 – 19 septembre Escape Game : Les amoureux de la rue de Bœuf * Vous devez résoudre une série de casse-têtes dans un temps imparti pour réussir à accomplir une mission. Animation conduite par Pierre Lanternier, archiviste. *

vendredi 17 septembre – 17h00 à 17h45

vendredi 17 septembre – 19h00 à 19h45

samedi 18 septembre – 13h00 à 13h45

samedi 18 septembre – 15h00 à 15h45

samedi 18 septembre – 17h00 à 17h45

dimanche 19 septembre – 13h00 à 13h45

dimanche 19 septembre – 15h00 à 15h45

dimanche 19 septembre – 17h00 à 17h45

Sur inscription obligatoire par mail ou par téléphone avant le 17 septembre.

Les documents produits par les administrations municipales des villes historiques d’Annecy, Annecy-le-Vieux, Cran-Gevrier, Meythet, Pringy et Seynod et par Annecy commune nouvelle depuis 2017. On peut aussi y consulter des documents d’origine privée qui nous ont été confiés par des particuliers, des entreprises ou des associations. Un fonds iconographique de plusieurs milliers de photographies, cartes postales, affiches, plans et, en particulier, une collection unique en France d’affiches (administratives, commerciales, de spectacles et touristiques) portant sur la période 1860-1918. Un ensemble d’objets, souvent en lien avec la vie commerciale, artisanale et industrielle locale. Une bibliothèque qui rassemble des ouvrages d’histoire locale, des manuels d’aide à la recherche (paléographie, héraldique, généalogie, dictionnaires anciens), des revues éditées par les sociétés savantes locales (Revue Savoisienne, Annesci, Mémoires et documents publiés par l’Académie salésienne…), des ouvrages administratifs. Se rattache également à la bibliothèque la presse locale ancienne (1860-1943).

