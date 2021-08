Dainville Archives départementales du Pas-de-Calais Dainville, Pas-de-Calais Expositions aux archives départementales du Pas-de-Calais Archives départementales du Pas-de-Calais Dainville Catégories d’évènement: Dainville

Pas-de-Calais

Expositions aux archives départementales du Pas-de-Calais Archives départementales du Pas-de-Calais, 17 septembre 2021 14:00, Dainville. Journée du patrimoine 2021 Archives départementales du Pas-de-Calais. Gratuit Handicap moteur

17 et 18 septembre Expositions aux archives départementales du Pas-de-Calais * Exposition : « En voiture, s’il vous plaît ! À la découverte des chemins de fer du Pas-de-Calais », en collaboration avec le Rail Club Médiolanais.

Les Archives départementales vous proposent de découvrir et de comprendre l’histoire du chemin de fer dans le Pas-de-Calais au travers d’une sélection de documents écrits ou figurés issus de leurs collections Exposition : « Les trésors des Archives »

Accompagnés d’un archiviste, vous êtes également initiés à la recherche historique ou familiale dans notre salle de lecture. Spectacle « Bienvenue à bord du train n°2021 »: La troupe de théâtre d’improvisation Détournoyment vous propose de découvrir les coulisses des archives en suivant un guide un peu farfelu et d’assister à un spectacle vivant et décalé autour des voyages en train.

Durée : 30 mn Atelier jeun public: « Prends le train en marche ! »: Les enfants sont invités à contribuer à la construction du petit train des archives. Chacun pourra fabriquer son wagon en flocons de maïs colorés, et prendre le train en marche ! *

vendredi 17 septembre – 14h00 à 18h00

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

*

Entrée gratuite –

Archives départementales du Pas-de-Calais 1 rue du 19 mars 1962 – 62000 Dainville Dainville 62000 Pas-de-Calais

03 21 71 10 90 Crédits : archives départementales du Pas-de-Calais Gratuit

Détails Catégories d’évènement: Dainville, Pas-de-Calais Autres Lieu Archives départementales du Pas-de-Calais Adresse 1 rue du 19 mars 1962 - 62000 Dainville Ville Dainville Age maximum 99 lieuville Archives départementales du Pas-de-Calais Dainville