Aurillac Archives départementales du Cantal Aurillac, Cantal Les Archives au clair de lune

Cantal

Les Archives au clair de lune Archives départementales du Cantal, 17 septembre 2021 20:30, Aurillac

17 et 18 septembre Les Archives au clair de lune * LES ARCHIVES AU CLAIR DE LUNE Les Archives départementales du Cantal dévoilent leurs richesses cachées pour les Journées européennes du patrimoine. Une visite nocturne et insolite vous est proposée pour découvrir les dédales du bâtiment des Archives et ses trésors. *

vendredi 17 septembre – 20h30 à 22h00

samedi 18 septembre – 20h30 à 22h00

*

Visite gratuite. Entrée : 1,rue du 139e RI à Aurillac. PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE. Inscription obligatoire avant le 17 septembre à midi et dans la limite de la jauge autorisée. Se munir d’une lampe torche.

Archives départementales du Cantal 42 bis, rue Paul Doumer, 15000 Aurillac, Cantal, Auvergne-Rhône-Alpes Aurillac 15000 Cantal

04 71 48 33 38 Crédits : ® Archives départementales du Cantal Gratuit

