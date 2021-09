Châlons-en-Champagne Archives départementales de la Marne - Centre de Châlons-en-Champagne Châlons-en-Champagne, Marne Visitez librement l’édifice servant de mémoire du département Archives départementales de la Marne – Centre de Châlons-en-Champagne Châlons-en-Champagne Catégories d’évènement: Châlons-en-Champagne

Découvrez l'histoire de la Marne grâce à ses archives datant du Xe siècle jusqu'à nos jours. Les Archives de la Marne collectent, classent, conservent et communiquent au public des documents d'une grande variété d'origines, de supports ou d'époques, constituant le reflet de la vie politique, sociale et culturelle du territoire.

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

Gratuit. Entrée libre.

Les Archives de la Marne sont la mémoire du département. Service du Conseil départemental, elles conservent un fonds documentaire de 32 km linéaires d’archives, datant du Xe siècle à nos jours : chartes et registres paroissiaux ou d’état civil, dossiers administratifs et de procédures judiciaires, mais aussi fonds privés, documents figurés (estampes, affiches, cartes postales, photographies…), ouvrages et périodiques locaux, et bien d’autres encore à découvrir ou à redécouvrir. Le service départemental d’archives, créé en 1797 à Châlons-en-Champagne, s’installe en 1866 dans un bâtiment neuf en face de la Préfecture, construit par l’architecte Eugène Collin, spécifiquement conçu pour cette mission. C’est d’ailleurs l’un des premiers bâtiments construits en France pour abriter des archives ! Depuis cette date, l’édifice a régulièrement fait l’objet de travaux, d’extension et de rénovation. En effet, les collections des Archives de la Marne n’ont cessé de s’accroître et il a fallu périodiquement trouver de la place supplémentaire. Certains aménagements ont aussi permis d’améliorer le travail des archivistes, ainsi que l’accueil du public.

