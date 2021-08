Riom Ancienne Manufacture des tabacs, Riom Puy-de-Dôme, Riom Un volume industriel humble Ancienne Manufacture des tabacs, Riom Riom Catégories d’évènement: Puy-de-Dôme

Riom

Un volume industriel humble Ancienne Manufacture des tabacs, Riom, 17 septembre 2021 14:00, Riom. Journée du patrimoine 2021 Ancienne Manufacture des tabacs, Riom. Gratuit

Vendredi 17 septembre, 14h00 Un volume industriel humble * Traversée d’un beau volume qui a eu une histoire

Quelques sculptures modernes seront installées *

vendredi 17 septembre – 14h00 à 23h00

*

Entrée libre

Ancienne Manufacture des tabacs, Riom 2 Place Eugène Rouher, Ancienne manufacture des tabacs, batiment F, Riom Riom 63200 2 Place Eugène Rouher Puy-de-Dôme

https://cibul.s3.amazonaws.com/location99833856.jpg 0614103168

IdA, Espace d’expérience artistique

Crédits : ©Olivier Agid Gratuit

Détails Heure : 14:00 - 23:00 Catégories d’évènement: Puy-de-Dôme, Riom Autres Lieu Ancienne Manufacture des tabacs, Riom Adresse 2 Place Eugène Rouher, Ancienne manufacture des tabacs, batiment F, Riom Ville Riom Age maximum 99 lieuville Ancienne Manufacture des tabacs, Riom Riom