Châlons-en-Champagne Ancien siège de la Gestapo Châlons-en-Champagne, Marne « Levez les yeux » – découvrez ce lieu de mémoire de la Seconde Guerre mondiale Ancien siège de la Gestapo Châlons-en-Champagne Catégories d’évènement: Châlons-en-Champagne

Marne

« Levez les yeux » – découvrez ce lieu de mémoire de la Seconde Guerre mondiale Ancien siège de la Gestapo, 17 septembre 2021 09:00, Châlons-en-Champagne. Journée du patrimoine 2021 Ancien siège de la Gestapo. Gratuit|Sur inscription http://reservations.chalonsenchampagne.fr/, animation.patrimoine@chalonsenchampagne.fr, 03 26 69 98 21

Vendredi 17 septembre, 09h00, 10h00, 14h00, 15h00 « Levez les yeux » – découvrez ce lieu de mémoire de la Seconde Guerre mondiale * À l’occasion de cette journée patrimoniale dédiée aux scolaires, découvrez l’ancien siège de la Gestapo. Ce lieu de mémoire de la Seconde Guerre mondiale permet de comprendre l’emprise de la Gestapo sur la Marne et la façon dont s’est organisée la Résistance.

Des photos inédites de Châlons sous l’occupation (1940-1944) y sont exposées. *

vendredi 17 septembre – 09h00 à 10h00

vendredi 17 septembre – 10h00 à 11h00

vendredi 17 septembre – 14h00 à 15h00

vendredi 17 septembre – 15h00 à 16h00

*

Ancien siège de la Gestapo 7 Cours d’Ormesson, 51000 Chalons-en-Champagne Châlons-en-Champagne 51000 Marne

https://cibul.s3.amazonaws.com/location64037641.jpg

Le n° 7 du Cours d’Ormesson a été construit en 1931-1932 pour y accueillir la Chambre d’Agriculture, selon les plans de l’architecte Gaston Beaudoin. Le bâtiment présente une architecture Art Déco caractéristique des constructions civiles de son époque. Édifié en brique jaune, en pierre calcaire et en béton, c’est l’un des plus beaux exemples châlonnais de ce style architectural : tout en sobriété, avec des formes géométriques épurées et des motifs simples. Pendant la Seconde Guerre mondiale, en juin 1940, les locaux de la Chambre d’Agriculture deviennent le siège régional de la Gestapo de la Marne, la Haute-Marne et l’Aube. Elle est d’abord dirigée par le commandant Graff Von Korff, puis par le Docteur Karl Luttke à partir de 1943. Y sont installés ses services administratifs centraux. Les sous-sols deviennent quant à eux des lieux de détention et de torture. Aujourd’hui, l’immeuble du 7 Cours d’Ormesson abrite le siège de l’organisme de logements sociaux Châlons-en-Champagne Habitat. Le projet de faire des locaux en sous-sols un lieu de mémoire pour ces hommes et femmes qui ont résisté, émane de Jacques Songy et Jean Chabaud, tous deux résistants. L’ancien siège de la Gestapo est inauguré le 29 août 1994.

Crédits : ©RK-Coll. CDT Marne Gratuit|Sur inscription ©Ville de Châlons-en-Champagne

Détails Heure : 09:00 - 16:00 Catégories d’évènement: Châlons-en-Champagne, Marne Autres Lieu Ancien siège de la Gestapo Adresse 7 Cours d'Ormesson, 51000 Chalons-en-Champagne Ville Châlons-en-Champagne Age minimum 14 Age maximum 99 lieuville Ancien siège de la Gestapo Châlons-en-Champagne