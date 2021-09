Montluçon Ancien dépôt SNCF de Montluçon Allier, Montluçon Visite libre ou commentée de l’ancien dépôt des machines SNCF – Montluçon Ancien dépôt SNCF de Montluçon Montluçon Catégories d’évènement: Allier

Visite libre ou commentée de l’ancien dépôt des machines SNCF – Montluçon Ancien dépôt SNCF de Montluçon, 18 septembre 2021 09:00, Montluçon. Journée du patrimoine 2021 Ancien dépôt SNCF de Montluçon. Gratuit Handicap moteur +33 (0)6 43 09 16 39

18 et 19 septembre Visite libre ou commentée de l’ancien dépôt des machines SNCF – Montluçon * Préserver et mettre en valeur le site du dépôt ferroviaire historique, notamment sa rotonde, son pont tournant, son train de secours, sa grue cockerill, ses autorails des années 1950 et son espace mémoires des cheminots (documents, affiches…). Site inscrit à l’Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques (ISMH). Visites libres ou commentées. *

samedi 18 septembre – 09h00 à 12h00

samedi 18 septembre – 14h00 à 17h00

dimanche 19 septembre – 09h00 à 12h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 17h00

Visite libre ou commentée dans le respect des règles sanitaires mises en place. Départ toutes les 30 minutes.

Ancien dépôt SNCF de Montluçon 2, rue Pierre Semard, 03100 Montluçon, Allier, Auvergne-Rhône-Alpes Montluçon 03100 Allier

http://www.aaatvmontlucon.fr/

Ancien dépôt d’autorails et de locomotives à vapeur et diesels, avec notamment la rotonde et le pont tournant, inscrits à l’Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques

