17 – 19 septembre Abbaye de Trizay (85) * Visite libre gratuite ou guidée (payante) des extérieurs

Organisation de différents ateliers permettant de découvrir les travaux réalisés à l’Abbaye

Organisation d’ateliers réservés aux enfants afin de leur faire découvrir l’histoire de l’Abbaye sous forme ludique. *

vendredi 17 septembre – 14h00 à 17h30

samedi 18 septembre – 10h00 à 12h30

samedi 18 septembre – 14h00 à 17h30

dimanche 19 septembre – 10h00 à 12h30

dimanche 19 septembre – 14h00 à 17h30

4 € – Gratuit pour les – de 16 ans et pour les visites libres

ABBAYE SAINTE MARIE DU GUE DE TRIZAY Abbaye de Trizay 85480 Bournezeau Vendée

Ancienne abbaye cistercienne de la filiation de Pontigny, fondée vers 1142; salle capitulaire reconstruite au XIVè siècle; aile Sud reconstruite aux XVIIè – XVIIIè siècles. Incendiée en 1793, il ne reste que l’église mutilée, les ruines du bâtiment des moines et l’aile Sud du XVIIIè siècle.

