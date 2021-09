Récital d’orgue Abbaye Saint Philibert, 18 septembre 2021 18:00, Tournus.

Journée du patrimoine 2021 Abbaye Saint Philibert.

Samedi 18 septembre, 18h00

Récital d’orgue

Oeuvres de Couperin, Haendel, Lefébure….

samedi 18 septembre – 18h00 à 19h30

Participation libre



Abbaye Saint Philibert Place de l’Abbaye, 71700 Tournus Tournus 71700 Saône-et-Loire

https://cibul.s3.amazonaws.com/location78824752.jpg 0385270020 https://www.tournus-tourisme.com

Construite par les moines fuyant Noirmoutier devant l’envahisseur normand, pour y abriter les reliques de leur Saint fondateur Philibert, l’abbatiale de Tournus est l’un des plus prestigieux sanctuaires du premier art roman. Remarquablement préservée, elle domine de ses pierres roses et ocres la cité de Tournus sur la rive droite de la Saône. L’intérieur de l’abbaye surprend par ses dimensions, sa hauteur sous voûte, la lumière de l’avant-nef et de la grand-nef ainsi que par les piliers élancés et la voûte formée de berceaux transversaux. L’abbatiale abrite une crypte et la chapelle Saint-Michel. Des mosaïques médiévales représentant le zodiaque sont désormais visibles. Reliés à l’église par le parloir, les bâtiments abbatiaux réunissent le cloître, la salle capitulaire, le réfectoire et le cellier.

Crédits : Ville de Tournus @karine-marichy