Vendredi 17 septembre, 10h00, 14h00 Animation pour scolaires / Levez les yeux ! Visite guidée à destination des groupes scolaires et étudiants * Pénétrez au cœur du Massif du Canigou et faites découvrir à vos élèves l’ancienne abbaye bénédictine Saint-Martin, joyau du premier art roman ! *

vendredi 17 septembre – 10h00 à 12h00

vendredi 17 septembre – 14h00 à 17h00

Les visites d’une heure seront possibles à 10h, 11h, 12h, 14h, 15h, 16h et 17h.

Au cœur du massif du Canigou, sur un nid d’aigle, l’ancienne abbaye bénédictine Saint-Martin surplombe discrètement la vallée depuis le XIe siècle et laisse découvrir son site unique au promeneur ravi. Le clocher orné d’arcatures, les chapiteaux de marbre, l’abbatiale et la crypte voûtées en font un joyau du premier art roman régional. Restaurée avec enthousiasme au XXe siècle, l’abbaye est confiée par le diocèse à la Communauté catholique des Béatitudes depuis 1988.

