Sablonceaux Abbaye de Sablonceaux Charente-Maritime, Sablonceaux Amusez-vous à la découverte du joyau de la Saintonge romane Abbaye de Sablonceaux Sablonceaux Catégories d’évènement: Charente-Maritime

Sablonceaux

Amusez-vous à la découverte du joyau de la Saintonge romane Abbaye de Sablonceaux, 17 septembre 2021 10:00, Sablonceaux. Journée du patrimoine 2021 Abbaye de Sablonceaux. Gratuit|Sur inscription sablonceaux@chemin-neuf.org

17 et 18 septembre Amusez-vous à la découverte du joyau de la Saintonge romane * *

vendredi 17 septembre – 10h00 à 12h00

vendredi 17 septembre – 15h00 à 18h00

samedi 18 septembre – 10h00 à 12h00

samedi 18 septembre – 15h00 à 18h00

*

Gratuit. Réservation recommandée.

Abbaye de Sablonceaux Route de l’Abbaye, 17600 Sablonceaux Sablonceaux 17600 Charente-Maritime

https://cibul.s3.amazonaws.com/location48795124.jpg 05 46 94 41 62 https://sablonceaux.chemin-neuf.fr/

Haut lieu spirituel de la Saintonge Romane, l’Abbaye de Sablonceaux se dresse fièrement dans la campagne. Fidèle à ses 900 ans d’histoire, après tant de vicissitudes, elle retrouve depuis plus de 30 ans une vie spirituelle et culturelle magnifique.

Crédits : ©CCN Gratuit|Sur inscription ©CCN

Détails Catégories d’évènement: Charente-Maritime, Sablonceaux Autres Lieu Abbaye de Sablonceaux Adresse Route de l'Abbaye, 17600 Sablonceaux Ville Sablonceaux Age minimum 6 Age maximum 18 lieuville Abbaye de Sablonceaux Sablonceaux